Юным писателям Владивостока предлагают написать книгу

Детское издательство «Совёнок»

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Библиотечная сеть Владивостока приглашает школьников от 7 до 14 лет присоединиться к познавательному проекту – «Детскому издательству «Совёнок», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Юные писатели начнут работу над вторым томом сборника сказок «Полоска к полоске». Заявки на участие принимаются до 20 октября.

Ребята узнают, как писать сказки и иллюстрировать собственные произведения, примут участие в процессе книгоиздания и станут авторами сборника сказок.

«Если у ребёнка есть писательские задатки, участие в работе детского издательства «Совёнок» –хороший способ развить и реализовать его талант, – подчеркнули в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система».

Для того чтобы подать заявку на участие, необходимо до 20 октября прислать литературную работу (рассказ, стихотворение или сказку) на email: pushkin-lib2010@yandex.ru. Тема письма – «Для детского издательства». В письме нужно указать Ф.И.О., дату рождения ребёнка и телефон для связи. Библиотекари изучат произведения и уже 21 октября сообщат, кто из ребят будет работать в «Детском издательстве «Совёнок». Подробная информация по тел. 222-35-73 (куратор издательства Мария Порваткина, молодёжная библиотека «Бук»).

Напомним, библиотечный проект «Детское издательство «Совёнок» стартовал в декабре 2013 года и был завершён в марте 2014 года. За это время школьники встретились с писателями, художниками-иллюстраторами, побывали в типографии. В этом году ребята и библиотекари представили результат своего труда. 22 сентября состоялась презентация 1-го тома детских сказок «Полоска к полоске», написанных юными читателями библиотек Владивостока.