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Политика и экономика

Врио губернатора Приморья займется судоремонтом

Андрей Тарасенко прокомментировал сложившуюся ситуацию
Фото: Кремль Фото: Кремль
Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

В Приморье необходимо восстанавливать судостроение, чтобы приходящие суда смогли ремонтироваться на территории края. Об этом в неформальной обстановке  журналистам сообщил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в субботу, 7 октября, сообщает РИА VladNews.

"Здесь практически  судоремонта нет. Беда. Огромнейшая беда.  К примеру, судоремонтный завод «Звезда». Посмотрите, какая мощность. Столько стапелей заложено, сделано. Либо посмотрите в Славянку, в Находке то же самое.Но всё пустует. Потому что основная часть судов проводят ремонт за пределами Приморья. Сейчас нам необходимо это все восстановить.Потому что такой кластер терять.. Вспомните из истории Советсткого Союза… Представляете, какие заводы приватизировали, бросили, начали продавать и всё. Мы потеряли столько рабочих мест, огромное количество профессионалов своего дела»,- сообщил Андрей Тарасенко.

Врио главы региона на этой неделе намерен встретиться с представителями судоремонтных организаций, чтобы услышать их мнение по сложившейся ситуации. И разработать способы решения проблемы сообща.

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