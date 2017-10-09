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Россия

Минобороны предлагает изменить закон о мобилизации в военное время

"Проект федерального закона подготовлен как акт военного времени"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Министерство обороны России предлагает внести изменения в закон о мобилизации в военное время, сообщает корреспондент РИА VladNews. Соответствующий проект опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Так, среди прочего, в ФЗ ‎«О воинской обязанности и военной службе» предлагается добавить статью 25.1 "Призыв граждан на военную службу в военное время":

1. Призыв граждан на военную службу в военное время проводится на основании указа Президента Российской Федерации без указания численности призываемых граждан Российской Федерации и их распределения между Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами.

2. Численность граждан, призываемых на военную службу в военное время, и сроки их призыва определяются Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации исходя из фактической потребности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

3. Количество граждан, призываемых на военную службу в военное время из запаса Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Службы внешней разведки Российской Федерации,и сроки их призыва определяется руководителями указанных федеральных органов исполнительной власти.

"Проект федерального закона подготовлен как акт военного времени, его одобрение и реализация не повлекут дополнительные финансовые расходы за счет средств федерального бюджета в мирное время", отмечается в пояснительной записке к документу.

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