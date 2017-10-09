На трассе Владивосток - Находка произошло серьезное столкновение автомобилей

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился на трассе Владивосток - Находка, между населенными пунктами Штыково и Шкотово. Там столкнулись два легковых автомобиля: Mazda Demio и Toyota Caldina. В результате удара один из водителей не удержал свое транспортное средство на трассе и вылетел в кювет. Оба авто получили сильные механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Из-за аварии оказалась частично перекрыта часть трассы. Движение на данном участке дороги сейчас замедленно.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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