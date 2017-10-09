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Приморец попался на перевозке наркотика

Мужчина нарушил правила поведения на ЖД - а оказался фигурантом уголовного дела
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

В Приморье на станции Угольная в электропоезде сообщением Смоляниново-Владивосток был выявлен 37-летний житель региона, нарушивший правила поведения на ЖД-транспорте, регламентируемые статьей 11.17 КоАП РФ; когда гражданин был доставлен в дежурную часть полиции, при личном досмотре у него был обнаружен и изъят газетный сверток, со смесью табака и гашишного масла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТП. 

Общий вес наркотика составил порядка одного грамма. Ранее судимый житель Приморья пояснил сотрудникам транспортной полиции, что изготовил наркотик из кустов дикорастущей конопли, которые обнаружил в лесу недалеко от места жительства. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Расследование продолжается.

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