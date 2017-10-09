Во Владивостоке в ДТП пострадали 20 человек

За неделю зарегистрировано 463 аварии различной степени тяжести

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в 16 авариях во Владивостоке пострадали 20 человек. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, в столице Приморья было зарегистрировано 463 ДТП, 263 из которых - с материальным ущербом. Участники 76 столкновений составили европротоколы.

Сотрудники ДПС приморской столицы за семидневку составили 1 824 протокола о различных нарушениях Правил дорожного движения. Так, составлено 303 протокола по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам. 69 жителей и гостей города сели за руль пьяными - но были остановлены патрулями ДПС. 83 автомобилиста были остановлены после того, как превысили максимально допустимую скорость. Также было зарегистрировано 19 случаев выезда на полосу встречного движения.

Владивостокские полицейские составили 61 протокол по чрезмерной тонировке. Кроме того, в остановленных для проверки автомобилях было обнаружено 172 ребенка, не пристегнутого по нормам ПДД.

Правила парковки нарушили 314 автолюбителей. На штраф-стоянку доставлено 332 авто.

Ответственность за нарушение ПДД также понесут 349 пешеходов, 34 водителя автобусов, 45 таксистов, а также 9 водителей грузовиков.

Сотрудниками ГАИ Владивостока было составлено 12 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).