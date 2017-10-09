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​Во Владивостоке за выходные произошло более 110 аварий

Зарегистрировано 680 нарушений ПДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на выходных произошло 116 аварий; зарегистрировано 68 ДТП с материальным ущербом, составлено 13 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В четырех авариях пострадали шесть человек.

Всего Гасавтоинспекция приморской столицы за уик-енд зарегистрировала 680 нарушений ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (116), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (121) и перевозка детей не по Правилам дорожного движения (66). Также актуальными нарушениями оказались вождение "под шофе" (23) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (15). В отношении злостных неплательщиков административных штрафов составлено 5 протоколов.

Инспекторы ДПС остановили 34 любителя "погонять" по Владивостоку. Составлено 119 протоколов по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 137 транспортных средств.

ПДД нарушили 12 водителей автобусов и 17 таксистов.

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