Во Владивостоке начались гастроли Амурской драмы

Особым событием является драматическая поэма «Горький хлеб Албазина»

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

В зрительном зале Приморского краевого драматического театра молодёжи 6 октября началась гастрольная декада старейшего на Дальнем Востоке - ордена Трудового Красного Знамени Амурского областного театра драмы из Благовещенска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Театр Молодежи.

На предшествовавшей творческой программе вечера пресс-конференции приморские журналисты и официальные представители Владивостока познакомились с ведущими артистами и руководителями театра из Приамурья.

В приветствии директора Амурдрамы - заслуженного работника культуры России Татьяны Бединой - было высказано пожелание всем зрителям, которые пришли в этот вечер и придут на спектакли амурских театралов в последующие дни, не пропустить интересную и насыщенную творческую программу показа.

Особым событием, как отметила Татьяна Фёдоровна, несомненно, является драматическая поэма «Горький хлеб Албазина», созданная по специальному проекту и поддержанная Министерством культуры России, Министерством развития Дальнего Востока и Правительством Амурской области. Историко-патриотический спектакль о первопоселенцах и отважных защитниках первой столицы Дальнего Востока – Албазинской крепости - следует посмотреть взрослым и школьникам, чтобы интерес к истории региона становился осознанным, чтобы желание узнать о своих корнях зарождалось с малых лет .

А показанный в день открытия Амурских Гастролей мистический дивертисмент по Н.Гоголю «Ночь перед Рождеством» не обманул самые лучшие ожидания владивостокцев: «Ночь…» прошла под овации – артистам из Благовещенска зрители кричали «Браво!» и дарили цветы. С добрым почином, Амурский драматический!