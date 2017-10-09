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Политика и экономика

Какое будущее ждёт недостроенные гостиницы «Hyatt»?

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко взял вопрос под свой личный контроль
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Торги по продаже гостиничного комплекса «Hyatt» на мысе Бурный уже неоднократно срывались по причине отсутствия желающих выкупить объект. Начальная цена лота на этот раз - 4,153 миллиарда рублей; шаг на повышение - 5 миллионов рублей, а на понижение - 41,5 миллион рублей. Цена отсечения - 2,9 миллиарда рублей; ниже этой цены продавать отель не будут. Помимо отеля, на продажу выставлены и различные принадлежности, закупленные для гостиницы, сообщает РИА VladNews.

В конце сентября в рамках проведения 25-й международной специализированной выставки «Строительство», которая прошла на площадке «Терминал Экспо», АО «Наш дом» представило каталог «товаров для комплексного оснащения гостиницы». Бытовая техника, пастельные принадлежности, посуда, хозяйственный инвентарь распродают «большими партиями».

Так, по каталогу можно купить чайник за 2 тысячи рублей за штуку, а утюг- 1300 рублей за штуку. Фен в каталоге продается за 800 рублей, духовые шкафы по цене пять тысяч рублей, стиральные машины-автомат по цене 9 тысяч рублей, посудомоечная машина- 9 тысяч рублей. Стоит отметить, что данная цена ниже рыночной стоимости товаров. В журнале также можно увидеть мебельную фурнитуру, лишние строительные материалы, пастельные принадлежности: матрацы, одеяла, подушки, гостиничные полотенца.

Однако в воскресенье, 8 октября, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенкосообщил, что гостиничный комплекс «Хаятт» на мысе бурный будет снят с продажи. А те, кто занялся «распродажей» товаров внутреннего устройства гостиницы, будут отвечать за это.

«У меня просто нет слов. Много будет уволено людей по этой части. Сейчас будем смотреть, кто виноват, как виноват. Я не понимаю пока продажу гостиниц «Хаятт», потому что строительство стоит огромных денег. А продается это все за бесценок. И ещё покупать не хотят… Я удивлен. Я отказываюсь продавать «Хаятты», потому что не вижу мотива ни экономического, ни политического в этом действии. Я считаю, что нужно достроить здание, найти соинвестирование.Как я должен отдать, кому-то продать, уменьшить стоимость постройки и сказать, что это будет правильная стоимость? Это кто-то тогда должен ответить за оставшуюся неоплаченную часть, в соответствии с Законодательством РФ. А по поводу продажи ложек , вилок, различных принадлежностей…Я такого распоряжения не давал. Если я с подрядчика увижу, кто отвечает за это все хранение, за все халаты ложки и вилки, он все за свои средства будет покупать. Такого не будет»,- сообщил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Напомним, в минувшие выходные врио главы города проверил состояния знаменитых недостроек: гостиничные комплексы «Хаятт» на мысе Бурный и Корабельной набережной, Владивостокский цирк и онкоцентр.

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