МЧС увеличивает силы для тушения лесных пожаров

Для тушения природных пожаров уже привлечено 379 человек и 93 единицы техники

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

В связи со сложившейся лесопожарной обстановкой во всех подразделениях МЧС России на территории края введён режим функционирования «повышенной готовности», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. В Кавалеровском районе введён режим «ЧС в лесах». Запланировано увеличение группировки сил и средств. Угрозы населенным пунктам нет. Ведется круглосуточный мониторинг складывающейся обстановки. Ситуация находится на контроле.

На данный момент в Приморском крае действуют 62 природных пожара на площади 1695 га, из них локализовано 23 природных пожара. 7 октября было ликвидировано три природных пожара на площади 8,5 га.В восьми муниципальных образованиях (Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, а также Артёмовском и Владивостоком городских округах) введён особый противопожарный режим.

Для тушения природных пожаров привлечено 379 человек и 93 единицы техники. Для тушения природных пожаров привлечено два самолета БЕ-200ЧС МЧС России, которые совершили 15 сбросов воды общим объемом около 150 тонн. Также задействовано три воздушных судна Приморской авиабазы авиационной, наземной охраны лесов.