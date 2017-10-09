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Девушка пострадала в аварии с Toyota Land Cruiser во Владивостоке

Дорожный инцидент произошел в центре города в светлое время суток
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Девушка 1992 года рождения пострадала в аварии с участием внедорожника Toyota Land Cruiser во Владивостоке. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Известно, что пострадавшая в момент ДТП была за рулем автомобиля Toyota Aqua. Столкновение произошло в светлое время суток в районе дома №5 по улице Суханова. За рулем внедорожника находился мужчина 1988 года рождения. По предварительным данным, он во время движения со стороны Уборевича в сторону Луцкого не выдержал безопасную дистанцию с впереди едущим легковым авто марки Toyota Aqua. Девушка за рулем легковушки получила сотрясение головного мозга и была направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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