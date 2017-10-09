Девушка пострадала в аварии с Toyota Land Cruiser во Владивостоке

Дорожный инцидент произошел в центре города в светлое время суток

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Девушка 1992 года рождения пострадала в аварии с участием внедорожника Toyota Land Cruiser во Владивостоке. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Известно, что пострадавшая в момент ДТП была за рулем автомобиля Toyota Aqua. Столкновение произошло в светлое время суток в районе дома №5 по улице Суханова. За рулем внедорожника находился мужчина 1988 года рождения. По предварительным данным, он во время движения со стороны Уборевича в сторону Луцкого не выдержал безопасную дистанцию с впереди едущим легковым авто марки Toyota Aqua. Девушка за рулем легковушки получила сотрясение головного мозга и была направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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