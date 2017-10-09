В Приморье замечен тигр

Завидев людей, хищник попытался скрыться

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

По Приморью вновь гуляют тигры, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в Дальнегорском районt. Очевидцы засняли на видео опасного хищника, разгуливавшего в лесу. Завидев людей, животное поторопилось скрыться. Кроме того, очевидцы заметили, что тигр был истощен и будто хромал на одну лапу.

Автора видео в социальных сетях назвали смельчаком:

"У оператора стальные яйца!", - пишут пользователи Instagram.

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