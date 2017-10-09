В аварии-«домино» во Владивостоке пассажир пострадал под колесами авто

Мужчина просто вышел из салона, чтобы поставить дорожный знак

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

В аварии-«домино» на острове Русский во Владивостоке пострадал пешеход: 29-летний мужчина просто вышел из автомобиля Nissan X-TRAIL, чтобы поставить дорожный знак "Объезд препятствия". В итоге молодой человек пострадал под колесами авто, в котором сам же и был пассажиром: он получил сотрясение головного мозга и был направлен на амбулаторное лечение. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

известно, что столкновение ТС произошло в светлое время суток в районе дома №31 по улице Бархатной. Автоледи 1995 года рождения за рулем Mazda MPV направлялась в сторону улицы Поспелова. Она въехала в стоящий автомобиль Nissan X-TRAIL, за рулем которого находился мужчина 1953 года рождения. Тот, в свою очередь, наехал на пассажира, который вышел из авто.

Детали ДТП выясняются.

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