Авария произошла из-за пренебрежения Правилами дорожного движения

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Байкер пострадал в столкновении с "Лексусом" во Владивостоке. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Столкновение произошло в районе дома №33 по улице Днепровской в светлое время соток. По предварительным данным, причиной столкновения стало то, что 51-летний водитель авто во время движения со стороны улицы Тухачевского в сторону Печорской при повороте направо не занял крайнего положения. 47-летний водитель мотоцикла "Ямаха" направлен на амбулаторное лечение с переломом левой голени.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.