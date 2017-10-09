Кроссовер отправил пешехода на больничную койку в пригороде Владивостока

Детали произошедшего устанавливают специалисты

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Кроссовер Toyota RAV4 отправил пешехода на больничную койку во Владивостоке. Наезд произошел около 20:20 в районе дома №57 по улице Лермонтова. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Известно, что автомобиль двигался со стороны улицы Маковского в сторону Артема. За рулем находился молодой человек 1994 года рождения. С травмами, полученными в результате наезда, мужчина 1960 года рождения был направлен на стационарное лечение в ВКБ-2.

Детали ДТП выясняются.

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