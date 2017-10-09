Прием заявок на танцевальный конкурс во Владивостоке продлится до 30 октября

«Стартинейджер-2017»

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в городском конкурсе непрофессиональных танцоров «Стартинейджер-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Заявку на участие можно подать до 30 октября.

В танцевальном конкурсе могут принять участие команды старшеклассников общеобразовательных учебных заведений, учащихся лицеев и колледжей приморской столицы в возрасте от 13 до 18 лет. В состав каждой команды численностью от 7 до 10 человек должны входить как девушки, так и юноши.

ак отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, за время подготовки к финалу конкурса «Стартинейджер-2017» ребятам предстоит придумать и поставить несколько танцевальных номеров, принять участие в серии мастер-классов «We Can Dance» по современным видам танца, стилистике, пластике, а также хореографии.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на электронную почту plaztic@mail.ru (в теме письма указать «Стартин-2017_заявка, школа №»). Заявка прилагается. Подробности можно узнать по телефону 8-924-235-25-46 (Максим Будянский).

Напомним, очередной мастер-класс «We Can Dance» пройдет 15 октября с 11 до 13 часов на базе Краевого дома молодёжи в танцевальной студии «Пластик-А» (проспект 100-летия Владивостока, 103, каб. 237). Тема предстоящей встречи: «Сольфеджио для танцора, или как грамотно сделать эффектный командный номер».

К участию приглашаются по три представителя от каждой команды, подавшей заявку на участие в конкурсе «Стартинейджер-2017», а также студенты, хореографы и все, кто интересуется танцами. Обязательна предварительная запись по телефону 8-924-235-25-46 (Максим Будянский).

Для справки

Организатором танцевального конкурса «Стартинейджер» выступает администрация Владивостока. Проект «We Can Dance» получил поддержку у городских властей, а несколько лет назад на городском конкурсе «Молодежная инициатива» организаторы танцевального лектория получили премию от главы краевого центра Игоря Пушкарёва в размере 130 тысяч рублей.