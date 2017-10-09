​Легковушка сбила двух пешеходов на «зебре» во Владивостоке

Пострадали родственники; женщина госпитализирована

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Автомобиль Toyota Corolla Axio сбил двух пешеходов в районе дома № 23 по улице 1-я Поселковая во Владивостоке. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. За рулем седана находился мужчина 1985 года рождения.

Пострадали родственники: 52-летний мужчина получил ушиб мозга (направлен на амбулаторное лечение), а 53-летнюю женщину увезли в Тысячекоечную больницу с переломом левой голени. По предварительным данным, наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе в 19:45 в воскресенье, 8 октября. Axio двигался со стороны улицы Воронежской в сторону Приморской.

Детали ДТП выясняются.

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