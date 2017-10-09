Серийный грабитель задержан в Приморье

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Следователями отдела МВД России по городу Находке завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого местного жителя в серии краж из частных домовладений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Мужчина совершал хищения чужого имущества в период с 18 мая по 7 июня 2017 года.

Следствием установлено, что обвиняемый незаконно проникал на огороженную территорию частных домовладений. Пользуясь тем, что его никто не видит, отжимал с помощью подручных средств рамы оконных конструкций и забирался в помещение.

Из чужого жилья он выносил бытовую технику, электроинструменты, ювелирные украшения и бижутерию, автомобильные запчасти и другие ценные вещи.

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил более 300 тысяч рублей. Похищенным имуществом обвиняемый распоряжался по своему усмотрению. Часть изъятых у него вещей возвращена законным владельцам.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище либо в крупном размере), завершено. Доказана причастность фигуранта к серии имущественных преступлений.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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