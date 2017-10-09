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Ученые рассказали о пользе объятий

Человеку в день необходимо 8 объятий
Фото: kiss.romanticcollection.ru Фото: kiss.romanticcollection.ru
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Специалисты в области психологии из Соединенных Штатов Америки выяснили, что прикосновения между близкими людьми положительно сказываются на организме человека, сообщает РИА VladNews.

Для того, чтобы улучшить здоровье и чувствовать себя счастливым, достаточно в день 8 объятий. Руководитель проведенной научной работы, который является экспертом в семейной психологии, объяснил, что при телесном контакте в организме вырабатывается гормон окситоцин, влияющий на улучшение настроения. Этот гормон также воздействует на качество сна и оказывает омолаживающий эффект.

Люди, которые обнимаются, могут похвастаться приливом чувства счастья и энергии. В их крови увеличивается уровень гемоглобина, что благотворно сказывается на иммунитете человека. Также нормализуется артериальное давление. Наибольшую пользу объятия приносят детям и представительницам слабого пола.

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