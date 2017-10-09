Превышение скорости стало причиной серьезной аварии в Приморье

Есть пострадавшие

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП произошло в Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

Инцидент случился ранним утром в Уссурийске, в районе улицы Советская. Там столкнулись джип и легковой автомобиль. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель джипа, который значительно превысил допустимую скорость своего транспорта. В результате на перекрестке произошло столкновение двух автотранспортов. В легковом автомобиле пострадали люди. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.

Обстоятельства случившего еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

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