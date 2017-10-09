Эксперты нашли в Приморье опасное мясо

Результаты мониторинга Роспотребнадзора: птица, свинина и другие мясопродукты

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

За первые девять месяцев текущего года Роспотребнадзором Приморья проведены контрольные рейды на 126 предприятиях, специализирующихся на производстве и продаже мяса и мясных продуктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Проверки прошли на 7 предприятиях, занятых производством мяса и мясных продуктов, 74 предприятиях общественного питания, 40 предприятиях розничной торговли, 4 розничных рынках, 1 предприятии оптовой торговли.

Исследовано 63 пробы мясной продукции по санитарно-химическим показателям, 15 проб - на содержание антибиотиков, 13 проб - на наличие ГМО, 23 пробы - на содержание радиоактивных веществ, 32 пробы – по паразитологическим показателям, 139 проб - по физико-химическим показателям, 931 проба - по микробиологическим показателям.

Анализ результатов лабораторного контроля свидетельствует о стабильном качестве мясных продуктов по санитарно-химическим, физико-химическим и паразитологическим показателям.

По микробиологическим показателям удельный вес исследованных проб мясной продукции, не соответствующих требованиям нормативных документов, составил 3,6%, из них импортируемых – 5,6%, отечественного производства - 3,3% (9 месяцев 2016 года - 1,8%, из них импортируемых – 0,8%, отечественного производства - 1,9%).

По выявленным нарушениям требований нормативных документов составлено 138 протоколов об административном правонарушении, по которым наложено штрафов на сумму 2,1 миллиона рублей. Забраковано 57 партий общим весом 354,8 килограммов.

Причинами этого были: отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность мясных продуктов (16 партий общим весом 74 килограмма), отсутствие маркировочных ярлыков, позволяющих идентифицировать мясную продукцию (8 партий общим весом 26,3 килограмма), отсутствие на маркировке информации о производителе, дате изготовления (32 партии общим весом 245 килограммов), несоответствие требованиям нормативных документов по показателям безопасности (1 партия в 9,5 килограмма).

С 18 августа по 29 сентября в регионе были проведены внеплановые проверки на 50 предприятиях, занятых производством, хранением и реализацией мясной продукции, в том числе на предприятиях общественного питания – 32, объектах придорожного сервиса – 2, предприятиях торговли – 11, продовольственных рынках – 4, предприятиях оптовой торговли – 1.

Нарушения в торговле мясной продукцией (торговля без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товара) выявлены в одной торговой точке - в Лучегорске.

По итогам рейдов составлено 50 административных протоколов, по которым наложено штрафов на сумму 818 тысяч рублей. Направлено в суды края четыре протокола об административном правонарушении с иском о приостановлении деятельности предприятий (1 предприятие временной организации общественного питания, 2 предприятия общепита и 1 цех по производству кулинарных изделий).

Забраковано 4 партии мясной продукции общим весом 15 килограммов, из них в связи с отсутствием на маркировке информации о производителе, дате изготовления - одна партия в 2 килограмма,в связи с отсутствием документов, подтверждающих качество и безопасность - 3 партии общим весом 13 килограммов.

Проверки предприятий в сфере производства и оборота свинины и продуктов ее переработки, а также в сфере производства и оборота мяса птицы и продуктов его переработки проведены контрольно-надзорные мероприятия на 76 приморских предприятиях (в том числе на предприятиях, занятых производством мяса и мясных продуктов - 7, предприятиях общепита - 42, предприятиях розничной торговли – 21, розничных рынках - 4, предприятиях оптовой торговли - 1).

По итогам составлено 88 административных протоколов, наложено штрафов на сумму почти 1,5 миллиона рублей). В суды направлено 2 протокола о приостановлении деятельности объектов (временные организации общепита в Партизанске), по которым приняты решения об административном приостановлении деятельности на 30 и 7 суток.