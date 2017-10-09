Серьезная авария произошла во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП произошло во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Героев-Тихоокеанцев. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил металлическое ограждение. В результате столкновения с препятствием авто получило серьезные механические повреждения. Информация о пострадавших пока не сообщается.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам полиции.

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