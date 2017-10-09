Пожары в Приморье произошли по вине сборщиков кедровых шишек

Такое предположение выдвинули главы муниципальных районов края

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Главы нескольких муниципальных районов Приморья предположили, что лесные пожары могли возникнуть по вине сборщиков кедровых шишек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство «ТАСС».

"В этом году хороший урожай кедровых шишек, в лес ушло много сборщиков. И так как очаги пожаров, - а сейчас в районе 17 термоточек, - находятся в труднодоступных местах, можно с большой долей вероятности предположить, что причиной является человеческий фактор - то есть сборщики кедровника",- сообщил глава Кавалеровского района края Сергей Гавриков.

Его коллега Сергей Басок, который возглавляет Ольгинский район, согласен, что самой вероятной причиной пожаров являются сборщики кедровых шишек.

"Нет, наверняка они не специально поджигают лес, где-то костер потушить забыли, где-то окурок бросили",- сказал Басок. Он уточнил, что погода в Приморье стоит сухая и теплая, и одной искры достаточно, чтобы огонь распространился по лесу. Басок отметил, что на данный момент в Ольгинском районе 4 термоточки, один из очагов поджара уже локализован.

Напомним, в Кавалеровском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. В 8 муниципальных образованиях - Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, а также Артемовском и Владивостоком городских округах - введен особый противопожарный режим. Во всех подразделениях МЧС России в Приморье введен режим повышенной готовности.