От каких отравлений обычно умирали приморцы в августе?

Официальные данные токсикологического мониторинга

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

По предварительным данным, на территории Приморского края в августе 2017 года было зарегистрировано 233 случая острых отравлений химической этиологии, из них с летальным исходом – 21 случай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В структуре причин острых отравлений химической этиологии преобладали острые отравления наркотическими веществами (24,0%), острые отравления от токсического эффекта, обусловленного контактом с ядовитыми животными (змеи, насекомые, медузы) - (21,5%), отравления лекарственными препаратами (17,2%) и отравления спиртосодержащей продукцией (16,7%).

Летальные исходы чаще регистрировались от острых отравлений угарным газом и отравлений спиртосодержащей продукцией.

У детей до 14 лет зарегистрировано 24 случая острых отравлений химической этиологии. Среди причин острых отравлений химической этиологии у детей в августе 2017 года чаще регистрировались острые отравления лекарственными препаратами.