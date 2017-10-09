Вода из крана в Приморье: лучше, чем после тайфуна - но хуже, чем летом

Данные микробиологического мониторинга за сентябрь 2017 года

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

В сентябре 2017 года в Приморском крае по результатам лабораторного исследования воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 6,01%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года процент неудовлетворительных проб снизился (в сентябре 2016 года он составлял 11,7% - в связи с тем, что по краю в конце августа-начале сентября прошли тайфуны "Лайонрок" и "Немтеун"). При этом, процент неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям в сентябре текущего года выше, чем был летом.

Степень эпидемиологической опасности воды хозяйственно-питьевого назначения в Приморье в сентябре 2017 года оценивалась как высокая.