За сутки в Приморье потушили семь пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло семь пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. На тушении был задействовано 35 человек личного состава и 11 единиц техники.

По состоянию на семь часов утра выявлено пять термических аномалий в двух муниципальных образованиях: в Дальнегорском городком округе одна, в Кавалеровском муниципальном районе – четыре. Проверяются.

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