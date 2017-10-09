Рубль снова упадет в цене 09:57, 09 октября Рубль снова упадет в цене
Часть Владивостока останется без света сегодня, 9 октября 09:33, 09 октября Часть Владивостока останется без света сегодня, 9 октября (Адреса)
Часть Владивостока останется без воды сегодня, 9 октября 09:20, 09 октября Часть Владивостока останется без воды сегодня, 9 октября (Адреса)
Новостная лента
Октябрь, 09 понедельник
10:07
​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского
10:07
Андрей Тарасенко:Такое я видел только в 90-х Эксклюзив
10:07
Новый глава Приморья: Владивосток страдает без мэра Эксклюзив
09:57
Рубль снова упадет в цене
09:45
За сутки в Приморье потушили семь пожаров
09:33
Часть Владивостока останется без света сегодня, 9 октября Адреса
09:20
Часть Владивостока останется без воды сегодня, 9 октября Адреса
09:08
В Приморье сегодня туманно и дождливо
08:04
У дельфинов нашли человеческий акцент
07:01
Гороскоп на 9 октября
06:07
Лед покроет реки Приморья в конце ноября
05:11
Синдзо Абэ приедет во Владивосток в 2018 году
04:16
Какой вирус гриппа ожидается в 2017-2018 году в России: стоит ли делать прививки
03:21
Во Владивостоке появится мечеть
02:19
Прожиточный минимум пенсионеров увеличат в Приморье
01:18
Эксперты составили ТОП-5 подержанных кроссоверов за 500 тыс рублей
00:28
Во Владивостоке появится новый паром для связи с Японией и Кореей
Октябрь, 08 воскресенье
23:04
Стало известно, что спасло древних "россиян" от вырождения
22:01
Мужчина, насиловавший 13 лет свою дочь, получил 24 года «строгача»
21:12
Специалисты рассказали, как снизить риск болезни в холода
20:07
Эффект ноцебо: ученые описали силу побочек бесполезных лекарств
19:04
В новом корпусе приморского онкодиспансера откроют кафедру медуниверситета
18:01
Менеджер судоремонтного завода осужден за мошенничество в Приморье
17:27
Уникальный пожар произошел во Владивостоке Эксклюзив
17:02
​Стас Пьеха пришел на свой концерт во Владивостоке пешком Фото
16:17
В Приморье суд наказал фирму за нарушение экологического законодательства при перевалке угля
15:35
Владивосток показал Андрею Тарасенко настоящий "цирк" Эксклюзив
15:22
Приморец рискует сесть за «травку»
14:42
Проверки врио главы региона продолжаются Эксклюзив
14:31
В Приморье задержаны мотоугонщики
14:00
Гены ожирения, артрита и шизофрении - это наследие неандертальцев, - ученые
13:21
​Специальную модель по предотвращению ЧС разработают для Приморья
13:04
В Приморье за сутки ликвидировано 23 лесных пожара
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4212 (151) от 06 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье не всем по плечу
Городской жилфонд готов к холодам на 99,4 %
На вокзале – митинг, оркестр и буфет
Научные идеи – на стол народный
Отряд ТОФ отправился за тридевять земель
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

За сутки в Приморье потушили семь пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло семь пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. На тушении был задействовано 35 человек личного состава и 11 единиц техники.

По состоянию на семь часов утра выявлено пять термических аномалий в двух муниципальных образованиях: в Дальнегорском городком округе одна, в Кавалеровском муниципальном районе – четыре. Проверяются.

 Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Прожиточный минимум пенсионеров увеличат в Приморье
02:19, 09 октября 2017 Прожиточный минимум пенсионеров увеличат в Приморье

Сумма составит чуть больше 9 тысяч рублей

Мужчина, насиловавший 13 лет свою дочь, получил 24 года «строгача»
22:01, 08 октября 2017 Мужчина, насиловавший 13 лет свою дочь, получил 24 года «строгача»

Впервые преступление было совершено, когда девочке было 4 года

Менеджер судоремонтного завода осужден за мошенничество в Приморье
18:01, 08 октября 2017 Менеджер судоремонтного завода осужден за мошенничество в Приморье

В суде доказано 7 эпизодов; ущерб - 750 тысяч рублей

Уникальный пожар произошел во Владивостоке
17:27, 08 октября 2017 Уникальный пожар произошел во Владивостоке

Горела трехкомнатная квартира местной "Коробочки"

В Приморье суд наказал фирму за нарушение экологического законодательства при перевалке угля
16:17, 08 октября 2017 В Приморье суд наказал фирму за нарушение экологического законодательства при перевалке угля

Дело рассматривалось судебными инстанциями трижды

Приморец рискует сесть за «травку»
15:22, 08 октября 2017 Приморец рискует сесть за «травку»

Пьяный гражданин задержан с оптовой партией наркотика

В Приморье задержаны мотоугонщики
14:31, 08 октября 2017 В Приморье задержаны мотоугонщики

Ночью хозяин мотоцикла "Восход" лишился "железного коня"