Рубль снова упадет в цене

Курс валют на 9 октября

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57,76 рубля, а евро- 67,53 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. В Минэкономразвития России сообщили, что цена на нефть продолжает снижаться в стоимости. Из-за этого снижается и стоимость рубля. Аналитики сообщили, что данный факт может повлиять не только на стоимость, но и на положение отечественной валюты на международной арене. Также эксперты не исключают возможности повышения стоимость доллара к концу текущей недели.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Оперкассе на Фокина, 18 за 58.28 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Пойдём! за 57.25 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Ум-Банке за 68.43 рубля, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 67.38 рубля за один евро.