Часть Владивостока останется без света сегодня, 9 октября

Сегодня, 9 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
Адреса:
Причина отключения - ремонтные работы на в/у
Погоду в крае определяют атмосферные фронты
Речь о млекопитающих, постоянно общающихся с хомо сапиенсом
Упорство и настойчивость принесут свои плоды
Предшествующий ледообразованию период характеризуется пониженной водностью
Несколько лет назад в приморской столице был выделен земельный участок под строительство
Лидером в данном рейтинге заняла Toyota RAV4 второго поколения