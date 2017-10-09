В Приморье сегодня туманно и дождливо

Погоду в крае определяют атмосферные фронты

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 октября, погоду в Приморье определяют атмосферные фронты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь, утром в отдельных районах туман. Ветер западный,северо- западный умеренный. Температура воздуха +7...+19°C.

Во Владивостоке переменная облачность, небольшой дождь, местами туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного, вечером сильный . Температура воздуха +13…+15°С. Температура воды в Амурском заливе +15°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, вечером умеренный. Температура воздуха +16…+18 °С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +18…+20°С.