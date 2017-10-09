У дельфинов нашли человеческий акцент

Речь о млекопитающих, постоянно общающихся с хомо сапиенсом

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

В Бразилии дельфины и люди могут рыбачить вместе, и у таких животных появляется «акцент» – уникальные особенности свиста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

В некоторых регионах Бразилии люди и дельфины живут в удивительной связи: рыбаки ожидают с сетями наготове в лодках и стоя у берега, пока их хвостатые помощники – афалины – не выгоняют добычу к ним. В мутной воде люди неспособны ничего разглядеть, и также ожидают сигнала дельфинов, когда настанет пора вытягивать сети. Такой союз помогает рыбакам вылавливать более многочисленную и крупную добычу. Видимо, ту же выгоду извлекают из партнерства и дельфины, получая легкую, дезориентированную сетями и загоном рыбу.

На такие отношения, однако, идут далеко не все местные афалины, а лишь представители строго определенных, не слишком многочисленных стай. Команда морского биолога из бразильского Федерального университета Санта-Катарина Фабио Даура-Йорга (Fábio Daura-Jorge) решила выяснить, в чем состоят особенности этих кооперативных групп. Результаты своей работы ученые представили в статье, опубликованной в журнале Ethology.

Авторы вели запись звуковых сигналов, которыми пользовались те и другие афалины, взаимодействуя как друг с другом, так и с людьми. Свистки и щелчки, которые издавали животные, давно общающиеся с человеком, оказались весьма характерны. В них, например, заметно реже использовались восходящие последовательности свистков – словно имелся своеобразный «акцент». В довольно развитом «языке» дельфинов разных регионов Земли имеются похожие «региональные акценты», но дельфины, населяющие одну и ту же область, как правило, этим не различаются. Поэтому особенности «языка» кооперативных групп оказались так интересны.

Авторы заметили, что характер их свистков не менялся в зависимости от того, охотилась ли группа самостоятельно, или же совместно с людьми. Поэтому ученые предполагают, что особенные «словечки» у них могут служить для обозначения принадлежности к этой группе. Но, возможно, это просто «сленг», с использованием некоторых «словечек», характерных именно для таких групп, тесно общающихся с людьми.