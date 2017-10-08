Исследователи изучили останки обитателей стойбища Сунгирь

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Анализ ДНК первых людей, населявших современную Россию, показал, что обмен «невестами» и «женихами» спасал группы от кровосмешения с последующим вырождением, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Согласно оценкам ученых, первые кроманьонцы появились в Европе примерно 40 тыс. лет назад. Первыми же предками современных россиян считают людей, чьи останки выявили в деревне Костенки, что неподалеку от Воронежа, и на стойбище Сунгирь близ города Владимир. В обоих случаях возраст останков оценивают в 34–35 тыс. лет. Сейчас датский исследователь Эске Виллерслев (Eske Willerslev) и его коллеги сравнили «обрывки» ДНК, которые были найдены в костях из стойбища Сунгирь, и получили весьма интересные выводы. Результаты исследования специалисты изложили в журнале Science.

Речь идет об останках шести обитателей стойбища. Среди них два подростка, трое взрослых и один пожилой человек. Особенность находки в том, что всех этих людей захоронили в одно время, при этом они долго жили сообща. Все это позволило исследователям провести анализ родственных связей и выяснить семейные «традиции» людей каменного века.

Несмотря на закрытый коллектив, «россияне» не приходились друг другу слишком близкими родственниками. Речь может идти идти о двоюродных братьях или сестрах (пол троих взрослых людей неизвестен). Один из обнаруженных кроманьонцев, вероятно, был прадедушкой одного из подростков, чьи останки также были найдены в захоронении. Примечательно, что по отцовской линии все эти люди являлись родственниками «человека из Костенок».

Отсутствие следов генетического вырождения стало важным открытием. Дело в том, что обитавшие за пределами Черного континента люди вплоть до окончания ледникового периода проживали в рамках небольших закрытых коллективов, что резко сужало выбор пары. Следы такого вырождения, в частности, обнаружены в ДНК неандертальцев, живших на Алтае 50–70 тыс. лет назад.

Ученые полагают, что избежать генетического вырождения помог обмен «женихами» и «невестами» с соседними группами, с которыми поддерживался постоянный контакт. Нечто подобное можно видеть и на примере современных аборигенов.

Украшения, найденные на стойбище Сунгирь, могли служить своего рода распознавательными знаками. По ним люди могли видеть, к какой группе принадлежит тот или иной человек и, соответственно, решать, стоит ли его рассматривать в качестве сексуального партнера или нет.

Напомним, недавно научно-популярный портал Naked Science разместил материал известного российского антрополога Станислава Дробышевского, посвященный быту и устройству семьи наших далеких предков.