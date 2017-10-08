Эффект ноцебо: ученые описали силу побочек бесполезных лекарств

Как оказалось, на нее в том числе влияет и цена препарата

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Препараты, которые пациент считает более дорогими, усиливают проявления эффекта ноцебо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Исследователи из Германии пришли к выводу: пациенты ощущают более интенсивные побочные эффекты, если считают, что принимают более дорогой препарат. Ученые связывают это явление с эффектом ноцебо — «обратной стороной» эффекта плацебо. Препараты-ноцебо не оказывают реального фармакологического действия, но вызывают у пациента отрицательную реакцию.

Известно, что чем более дорогим пациент считает лекарство-пустышку, тем сильнее выражено положительное влияние плацебо на организм. Новое исследование показало, что справедливо и обратное.

В работе приняли участие 49 человек. Они считали, что тестируют крем, смягчающий проявления атопического дерматита: зуд и шелушение кожи. Участников разделили на две группы по 24 и 25 человек соответственно. Для эксперимента разработали дизайн двух упаковок: «дешевой» оранжевой и «дорогой» синей. Оформление выбрали с учетом мнений фокус-группы из 66 человек. Затем на предплечье каждого участника из первой группы нанесли «дешевый» крем, а вторая группа получила «дорогой». Также всем участникам на руки наносили порцию «нейтрального» крема, с которым нужно было сравнить результат. На самом деле во все три вида упаковок положили один и тот же крем, не содержащий никаких активных веществ.

Людям сообщили, что мазь усиливает чувствительность к боли. Этот распространенный побочный эффект препаратов называется «гипералгезией». Для проверки уровня чувствительности на руки участников воздействовали «вспышками» сравнительно высокой температуры (до 45°C). Те, кто получил «дорогой» препарат, в среднем оценивали уровень чувствительности к боли значительно выше. Также боль от воздействия «дорогого» крема заметно усиливалась в течение процедуры, а эффект «дешевого» крема все время ощущался практически одинаково.

Во время тестов ученые проводили фМРТ-обследование участников. Оно подтвердило разницу в восприятии. Это явление исследователи связывают с активностью некоторых зон префронтальной коры, а также центрального серого вещества (Periaqueductal gray).

Ученые надеются, что результаты исследования помогут снизить уровень проявлений эффекта ноцебо у пациентов.

Исследование опубликовано в журнале Science.