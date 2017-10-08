Владивосток показал Андрею Тарасенко настоящий 15:35, 08 октября Владивосток показал Андрею Тарасенко настоящий "цирк" (Эксклюзив)
Проверки врио главы региона продолжаются 14:42, 08 октября Проверки врио главы региона продолжаются (Эксклюзив)
Андрей Тарасенко:Такое я видел только в 90-х 13:50, 08 октября Андрей Тарасенко:Такое я видел только в 90-х (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 08 воскресенье
20:50
​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского
20:50
Андрей Тарасенко:Такое я видел только в 90-х Эксклюзив
20:50
Новый глава Приморья: Владивосток страдает без мэра Эксклюзив
20:07
Эффект ноцебо: ученые описали силу побочек бесполезных лекарств
19:04
В новом корпусе приморского онкодиспансера откроют кафедру медуниверситета
18:01
Менеджер судоремонтного завода осужден за мошенничество в Приморье
17:27
Уникальный пожар произошел во Владивостоке Эксклюзив
17:02
​Стас Пьеха пришел на свой концерт во Владивостоке пешком Фото
16:17
В Приморье суд наказал фирму за нарушение экологического законодательства при перевалке угля
15:35
Владивосток показал Андрею Тарасенко настоящий "цирк" Эксклюзив
15:22
Приморец рискует сесть за «травку»
14:42
Проверки врио главы региона продолжаются Эксклюзив
14:31
В Приморье задержаны мотоугонщики
14:00
Гены ожирения, артрита и шизофрении - это наследие неандертальцев, - ученые
13:21
​Специальную модель по предотвращению ЧС разработают для Приморья
13:04
В Приморье за сутки ликвидировано 23 лесных пожара
12:42
Глава Приморья поехал по знаменитым недостроям края
12:21
Глава Приморья за пару дней работы отстранил 4 вице-губернаторов
12:02
Приморцы передали пожелания Владимиру Путину к Дню рождения
11:29
МЧС: В Приморье пылают почти 40 лесных пожаров Адреса
11:01
Неадекватного водителя задержали владивостокцы
10:21
Жители Владивостока рассказали о проблемах микрорайона "Снеговая падь" Эксклюзив
10:01
Семь междугородных рейсов из Владивостока отменены сегодня, 8 октября
09:31
Синоптики обещают Приморью дожди и тепло
09:08
Ученые узнали, где человек сможет выжить на Марсе
08:07
Отказ от завтрака смертельно опасен, - ученые
07:02
Гороскоп на 8 октября
06:04
Приморье - в топ-3 для экологического отдыха премии National Geographic
05:02
"Почта России" начнёт торговать продуктами
04:05
В аптеках вырастут цены из-за новой идеи Шувалова
03:21
Администрация Приморья интересуется мнением граждан на бюджет-2018
02:16
Волонтеры почистили в Приморье пляжи после туристов
01:13
В Приморье стартовала выдача охотничьих разрешений
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4212 (151) от 06 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье не всем по плечу
Городской жилфонд готов к холодам на 99,4 %
На вокзале – митинг, оркестр и буфет
Научные идеи – на стол народный
Отряд ТОФ отправился за тридевять земель
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Красота и Здоровье

Эффект ноцебо: ученые описали силу побочек бесполезных лекарств

Как оказалось, на нее в том числе влияет и цена препарата
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Препараты, которые пациент считает более дорогими, усиливают проявления эффекта ноцебо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Исследователи из Германии пришли к выводу: пациенты ощущают более интенсивные побочные эффекты, если считают, что принимают более дорогой препарат. Ученые связывают это явление с эффектом ноцебо — «обратной стороной» эффекта плацебо. Препараты-ноцебо не оказывают реального фармакологического действия, но вызывают у пациента отрицательную реакцию.

Известно, что чем более дорогим пациент считает лекарство-пустышку, тем сильнее выражено положительное влияние плацебо на организм. Новое исследование показало, что справедливо и обратное.

В работе приняли участие 49 человек. Они считали, что тестируют крем, смягчающий проявления атопического дерматита: зуд и шелушение кожи. Участников разделили на две группы по 24 и 25 человек соответственно. Для эксперимента разработали дизайн двух упаковок: «дешевой» оранжевой и «дорогой» синей. Оформление выбрали с учетом мнений фокус-группы из 66 человек. Затем на предплечье каждого участника из первой группы нанесли «дешевый» крем, а вторая группа получила «дорогой». Также всем участникам на руки наносили порцию «нейтрального» крема, с которым нужно было сравнить результат. На самом деле во все три вида упаковок положили один и тот же крем, не содержащий никаких активных веществ.

Людям сообщили, что мазь усиливает чувствительность к боли. Этот распространенный побочный эффект препаратов называется «гипералгезией». Для проверки уровня чувствительности на руки участников воздействовали «вспышками» сравнительно высокой температуры (до 45°C). Те, кто получил «дорогой» препарат, в среднем оценивали уровень чувствительности к боли значительно выше. Также боль от воздействия «дорогого» крема заметно усиливалась в течение процедуры, а эффект «дешевого» крема все время ощущался практически одинаково.

Во время тестов ученые проводили фМРТ-обследование участников. Оно подтвердило разницу в восприятии. Это явление исследователи связывают с активностью некоторых зон префронтальной коры, а также центрального серого вещества (Periaqueductal gray).

Ученые надеются, что результаты исследования помогут снизить уровень проявлений эффекта ноцебо у пациентов.

Исследование опубликовано в журнале Science.

Похожие новости
Гены ожирения, артрита и шизофрении - это наследие неандертальцев, - ученые
14:00, 08 октября 2017 Гены ожирения, артрита и шизофрении - это наследие неандертальцев, - ученые

Антропологи получили второй почти полный геном неандертальца

Отказ от завтрака смертельно опасен, - ученые
08:07, 08 октября 2017 Отказ от завтрака смертельно опасен, - ученые

Отсутствие утреннего приема пищи часто приводит к болезням сердечно-сосудистой системы

Составлен ТОП бесполезных медицинских исследований
22:03, 07 октября 2017 Составлен ТОП бесполезных медицинских исследований

Исследователи проанализировали более 2 тысяч научных работ

Приморские врачи обсудили, как не сойти с ума на работе
11:58, 07 октября 2017 Приморские врачи обсудили, как не сойти с ума на работе

10 октября - Всемирный день психического здоровья

Эксперты: Каждый пятый приморец уже сделал прививку от гриппа
14:22, 06 октября 2017 Эксперты: Каждый пятый приморец уже сделал прививку от гриппа

Большинство прошедших вакцинацию - это взрослые

Про колбасу в СССР
03:05, 06 октября 2017 Про колбасу в СССР

Свидетели советского рая (тм) очень много любят рассуждать о непревзойденном качестве советских продуктов и в частности, колбасных изделий

Лунный календарь стрижек на октябрь 2017 – благоприятные дни для женщин
21:12, 05 октября 2017 Лунный календарь стрижек на октябрь 2017 – благоприятные дни для женщин

Луна оказывает влияние на природу и человека