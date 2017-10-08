Специалисты рассказали, как снизить риск болезни в холода

Одно из основных условий - поддержание правильного микроклимата помещений

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор по Приморскому краю сообщает, что с наступлением холодного периода года и снижения температурного фронта возрастает риск заболеваемости острыми респираторными и вирусными заболеваниями. Особенно подвержены заболеваниям дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

В этой связи особое значение приобретает поддержание допустимых параметров микроклимата в помещениях, в т.ч. соблюдение температурного режима, в социальных объектах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края.

В зависимости от контингента, находящегося на данных объектах, устанавливаются гигиенические нормативы: в палатах лечебных и социальных учреждений – 20-260С, в группах детских садов 21-230С, в классах в школе – 18-240С.

Руководителям социальных учреждений необходимо обеспечить ежедневный контроль температуры воздуха в помещениях, при несоблюдении гигиенических нормативов принять безотлагательные меры по обеспечению температурных режимов.

Специалистами Управления особое внимание уделяется вопросам готовности систем отопления к работе в зимний период, эффективности функционирования нагревательных и отопительных приборов по поддержанию необходимого температурного режима в помещениях, состоянию остекления и переплетов окон, дверей и их теплоизоляции на объектах социального профиля. Проводится контроль соблюдения режимов прогулок и проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе в образовательных организациях и других учреждениях дошкольного образования.

Параметры микроклимата в помещениях контролируются с применением инструментальных исследований.

В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микроклимата в помещениях объектов социальной инфраструктуры Управление применяет меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности.

Немаловажным фактором для комфортного проживания является температура в жилых домах. Установлен гигиенический норматив температуры воздуха в зависимости от периода года, так для холодного периода года в жилых комнатах он составляет 18-240С, кухне, ванне – 18-260С. На температурный показатель влияет работа отопительной системы в жилом доме.

Отопление относится к коммунальной услуге, которая предоставляется управляющей компанией, обслуживающей жилой дом. При низкой температуре в квартире подается претензия в Управляющую компанию на некачественное предоставление коммунальных услуг и обращение в Государственную жилищную инспекцию Приморского края (г.Владивосток, ул. Алеутская, 45а).

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю и в территориальные отделы на подведомственных территориях.