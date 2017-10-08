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В новом корпусе приморского онкодиспансера откроют кафедру медуниверситета

Обучение будет проходить в лучших традициях ведущих клиник
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сегодня, 8 октября, проинспектировал несколько строящихся объектов, в том числе – здание краевого онкологического диспансера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Глава края считает, что при правильной организации рабочего процесса сдать в эксплуатацию этот социально значимый объект можно на 2 месяца раньше запланированного – в феврале 2018 года.

Представитель подрядной организации «ТехПромАтлант» доложил Андрею Тарасенко о ходе строительства. Компании предстоит завершать работу, начатую другим подрядчиком, договор с которым был расторгнут, в том числе – исправлять допущенные нарушения. На завершение строительства из бюджета края выделено 194 миллиона рублей.

Андрей Тарасенко распорядился подготовить график работ с указанием точных сроков по каждому этапу.

«Подрядчику и главному врачу необходимо скоординировать свою работу по вводу объекта в эксплуатацию. Как только строители сдают этаж, сразу же должны заходить врачи, контролировать установку оборудования и готовить помещения к приёму пациентов», – отметил Андрей Тарасенко.

Глава региона также рекомендовал главному врачу открыть на базе онкодиспансера кафедру медицинского университета.

«Так делают все крупные клиники. Проводите занятия для студентов, отбирайте самых лучших и талантливых. Помещение позволяет организовать здесь учебные классы», - считает врио губернатора.

По поручению Андрея Тарасенко, работы по благоустройству территории будут выполнены по отдельному контракту. Это позволит провести работы уже после запуска корпусов в эксплуатацию, так как благоустройство можно проводить только в тёплое время года.

Подрядчик пообещал исполнить все требования и рекомендации главы региона. 

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