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Фоторепортажи

​Стас Пьеха пришел на свой концерт во Владивостоке пешком

«Глубина» молодого артиста покорила приморскую столицу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

На концерт во Владивостоке Стас Пьеха пришёл пешком из-за образовавшейся транспортной пробки, чем удивил организаторов, привыкших к особому отношению к себе многих артистов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

С первых аккордов публика встретила певца невероятными аплодисментами. С каждой песней по-особому теплая энергетика Стаса буквально накрывала своей волной весь зал.

Кроме исполнения популярных хитов, артист порадовал и оригинальностью. Так, перед композицией «Рига-Москва» Валерии, певец предупредил зал, что сейчас будет сюрприз, и песня прозвучала в неожиданной аранжировке тяжелого рока.

Также, в честь 50-летия композитора Виктора Дробыша, артист посвятил целый микс из хитов юбиляра

Прозвучали и новинки артиста. Одновременно лиричные и вокально мощные «Аллегориии» и «Глубина» вызвали настоящий восторг у публики старшего поколения. А своим молодым фанатам, Стас представил новую танцевальную премьеру «Листы календаря».

Вспомнил он и дружбу с ушедшим Батырханом Шукеновым, исполнив знаменитую «Нелюбимая».

Настоящим подарком стали и собственные стихи в прочтении автора, которые гармонично дополняли музыкальную часть концерта.

Артист много общался с залом, благодарил публику Владивостока за уделенное внимание и приобретённые билеты.

К завершению концерта многие зрители танцевали, из зала кричали: «Спасибо Стас! Браво! Молодец!»

С цветами и овациями Стас Пьеха завершил концерт и пообещал вернуться во Владивосток с новыми хитами и сюрпризами.

А уже после, Стас Пьеха провел небольшую встречу с поклонниками, на которой можно было получить заветный автограф артиста и сделать селфи со звездой.

Автор фоторепортажа: РИА VladNews

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