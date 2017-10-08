Менеджер судоремонтного завода осужден за мошенничество в Приморье

В суде доказано 7 эпизодов; ущерб - 750 тысяч рублей

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края суд признал местного жителя виновным в совершении семи эпизодов мошенничества, осудив по части 3 статьи 159 УК РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый работал начальником отдела информационных технологий в местном судоремонтном заводе и для обеспечения бесперебойной работы компьютерной техники закупал различные комплектующие изделия.

В течение 2016 года, после оплаты предприятием заказов, он звонил в магазин и менял ассортимент приобретенного товара на интересующую его продукцию. Чтобы скрыть преступление, предоставлял в бухгалтерию подложные счета-фактуры. Ущерб заводу превысил 750 тысяч рублей.

Виновному назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Ему также запрещено в течении двух лет занимать руководящие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.