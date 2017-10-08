В Приморье суд наказал фирму за нарушение экологического законодательства при перевалке угля

Дело рассматривалось судебными инстанциями трижды

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Одну из стивидорных компаний города Находка Приморского края обязали до декабря этого года установить санитарно-защитную зону, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры. Решение сначала вынес городской суд, затем оно было отменено судебной коллегией по гражданским делам Приморского краевого суда, но позднее Президиум Приморского краевого суда согласился с позицией прокуратуры и отменил решение суда второй инстанции.