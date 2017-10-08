Одну из стивидорных компаний города Находка Приморского края обязали до декабря этого года установить санитарно-защитную зону, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры. Решение сначала вынес городской суд, затем оно было отменено судебной коллегией по гражданским делам Приморского краевого суда, но позднее Президиум Приморского краевого суда согласился с позицией прокуратуры и отменил решение суда второй инстанции.
В Приморье суд наказал фирму за нарушение экологического законодательства при перевалке угля
Дело рассматривалось судебными инстанциями триждыВладивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.
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