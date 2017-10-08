В Приморье многие представители лишатся своих должностей

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Череда проверок прошла во Владивостоке сегодня, 8 октября. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко посетил недостроенные гостиничные комплексы "Хаятт" на Спортивной и Корабельных набережных, просмотрел ход работы по реконструкции Владивостокского цирка и Приморского краевого онкологического диспансера. По окончании проверок, Андрей Тарасенко сообщил, что много людей будет уволено, сообщает РИА VladNews.

Первым объектом, который посетил врио главы региона- гостиничный комплекс "Хаятт", расположенный на Корабельной набережной города. Андрей Тарасенко отметил неудовлетворительное состояние гостиницы.

«Потому что я не верю.. куплены все ложки и вилки, а мы все никак не можем достроить гостиницу. Это «цирк» какой-то. Да ещё и сейчас инвентарь продается по оптовой цене. Я такого распоряжения не давал. Если я с подрядчика увижу, кто отвечает за это все хранение, за все халаты ложки и вилки, он все за свои средства будет покупать. Такого не будет",- сообщил Андрей Тарасенко.

Далее проверка продолжилась на другом гостиничном комплексе "Хаятт" на Спортивной набережной Владивостока. Врио губернатора края отметил, что состояние этого объекта намного лучше, чем состояние предыдущего. Однако к следующей неделе представителям строительных организаций необходимо предоставить все документы и экспертизы по данной гостинице.

Андрей Тарасенко, после осмотра "Хаятт" на мысе Бурный, сообщил, что снимает их с продажи и лично возьмёт под контроль дальнейшее их строительство.

«У меня просто нет слов. Много будет уволено людей по этой части. Сейчас будем смотреть, кто виноват, как виноват. Я не понимаю пока продажу гостиниц «Хаятт», потому что строительство стоит огромных денег. А продается это все за бесценок. И ещё покупать не хотят… Я удивлен. Я отказываюсь продавать «Хаятты», потому что не вижу мотива ни экономического, ни политического в этом действии. Я считаю, что нужно достроить здание, найти соинвестирование.Как я должен отдать, кому-то продать, уменьшить стоимость постройки и сказать, что это будет правильная стоимость? Это кто-то тогда должен ответить за оставшуюся неоплаченную часть, в соответствии с Законодательством РФ, либо отдать со своего кармана",- сообщил Андрей Тарасенко.

Стоит отметить, что, несмотря на небольшие разочарования в начале проверки, врио губернатора Приморья порадовало состояние Владивостокского цирка. Однако остался вопрос: почему в реконструкцию цирка вложены средства из краевого бюджета, а само здание не находится в собственности края.

«Цирк, он и есть цирк. Но меня поразило, как получилось так, что мы из краевого бюджета вложились не в своё имущество. Это я тоже считаю каким-то абсурдом. Непонятно. Мы должны были забрать его себе , и тогда только вкладывать денежные средства на строительство. А так делать в пользу цирка.. хорошее явление, но надо деньги зарабатывать для края.Сейчас попытаемся забрать имущество себе, поставить на учет и эксплуатировать. Готовность там хорошая, но необходимо ещё «поторопить строителей»,- рассказал Андрей Тарасенко.

Врио главы края посетил и недостроенный Приморский онкологический диспансер, где сообщил, что строительство должно быть закончено к первому весеннему месяцу текущего года.

По окончании проверок, Андрей Тарасенко сообщил, что итоги будут подведены в ходе совещания, которое пройдёт в четверг, 12 октября. Однако уже у губернатора Приморья "нет слов".

«Какие итоги? У меня слов нет просто.. Итоги мы будем подводить потом. Много будет людей уволено в этой части. Сейчас будет смотреть, кто виноват, и как виноват",- сообщил Андрей Тарасенко.

Врио губернатора края лично возьмут под свой контроль вопросы, связанные с недостроенными зданиями во Владивостоке.