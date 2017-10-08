Приморец рискует сесть за «травку»

Пьяный гражданин задержан с оптовой партией наркотика

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Нарядом ППС на станции Сибирцево Приморского края был задержан 27-летний житель села Боголюбовка, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, .

В ходе личного досмотра у молодого человека обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с марихуаной. Общий вес наркотика составил 112 граммов, что является крупным размером. Подозреваемый пояснил, что собрал наркотик в одном из сел Дальнереченского района.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.