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Политика и экономика

Глава Приморья поехал по знаменитым недостроям края

Инспекции начались прямо с воскресного утра, 8 октября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Утро воскресенья, 8 октября, у нового врио губернатора Приморского края выдалось насыщенным: до обеда он посетил известные приморские недострои - оба отеля "Хаятт" (на Корабельной набережной и мысе Бурный), цирк и онкологический центр, сообщает корреспондент РИА VladNews. 

Кроме того, после встречи Андрея Тарасенко с журналистами стало известно, что недавно назначенный на этот пост президентом России глава региона намерен посетить все проблемные стройки края - чтобы лично оценить масштаб проблем. Тарасенко отметил, что решить проблему с недостроями в регионе поставил перед ним в ходе встречи сам президент России.

«Я намерен в ближайшее время заняться этим вопросом и объехать все проблемные стройки краевого масштаба», – заявил врио губернатора региона.

В список объектов также вошли краевая психиатрическая больница, инновационный культурный центр и другие.

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