МЧС: В Приморье пылают почти 40 лесных пожаров

Стихия бушует в девяти муниципальных образованиях

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

По состоянию на 7 часов утра 8 октября в Приморье было выявлено 38 термических аномалий в 9 муниципальных образованиях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС края.

Лесные пожары зафиксированы: в Дальнегорском городском округе – 2, в Дальнереченском муниципальном районе – 1, в Кавалеровском муниципальном районе – 15, в Лазовском муниципальном районе – 1, в Лесозаводском городском округе – 1, в Ольгинском муниципальном районе – 2, в Спасском муниципальном районе – 4, в Тернейском муниципальном районе – 1, в Хорольском муниципальном районе – 1, в Черниговском муниципальном районе – 2, в Чугуевском муниципальном районе – 8.