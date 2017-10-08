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​Специальную модель по предотвращению ЧС разработают для Приморья

Такое поручение дал Юрий Трутнев сотрудникам силовых ведомств
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Разработать специальную модель по предотвращению стихийных бедствий для Приморья - такое поручение дал полппред президента России в ДФО Юрий Трутнев сотрудникам силовых ведомств, в том числе МЧС, в пятницу, 6 октября. Об этом стало известно в ходе встречи врио главы Приморья Андрея Тарасенко с журналистским сообществом края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Отвечая на вопрос о выстраивании отношений с силовыми структурами, временно исполняющий обязанности Губернатора региона отметил, что одна из основных проблем края, решение которой находится в области взаимодействия с данными ведомствами, – предотвращение стихийных бедствий.

«На сегодняшний день это огромная проблема для Приморья. Мы постоянно боремся с какими-то наводнениями, в итоге край вынужден вкладывать большие средства, чтобы ликвидировать последствия стихии и восстановить населенные пункты. Приморью нужна специальная модель, которая позволит предотвращать такие бедствия», – подчеркнул врио главы региона.

Андрей Тарасенко рассказал, что данный вопрос стал центральным в ходе встречи врио Губернатора края с Полпредом Президента в ДФО Юрием Трутневым и представителями силовых структур накануне, 6 октября.

«Я рассказал Юрию Петровичу, что нам нужно, чтобы такая модель была разработана, и сделать это должны силовики, в том числе МЧС. Дайте моделирование, покажите, что нужно укрепить, где расчистить, чтобы избежать таких колоссальных последствий. Тем более это обязанность этих структур, государство им специально деньги выделяет для этого», – заявил Андрей Тарасенко.

По словам врио главы Приморья, Юрий Трутнев дал поручение разработать и в самое ближайшее время представить ему на рассмотрение проект такой модели.

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