В Приморье за сутки ликвидировано 23 лесных пожара

Общая площадь потушенных очагов - почти 500 гектаров

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

23 лесных пожара на площади почти 500 гектаров локализовано за сутки в семи муниципалитетах Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого департамента гражданской защиты, за минувшие сутки удалось прекратить распространение огня на 23 участках лесного фонда в Дальнереченском, Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Чугуевском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе общей площадью почти 500 гектаров.

«Сейчас в Приморье действует 61 лесной пожар на площади более 1600 гектаров в 11 муниципалитетах, в тушении принимают участие почти 400 человек, задействовано более 70 единиц техники, в том числе две группы краевых спасателей и добровольцы. А также два самолёта МЧС, которые только за вчерашний день сбросили более 130 тонн воды на горящие леса в Кавалеровском и Тернейском районах», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в связи с высокой задымлённостью в районах пожара и возможностью возникновения угрозы населенным пунктам врио главы Приморья Андрей Тарасенко принял решение привлечь дополнительные силы на борьбу с природными пожарами, договорившись о том, чтобы в край направили два самолета МЧС России.

Отметим, накануне особый противопожарный режим введён в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском, а также в Артёмовскм и Владивостокском городских округах. Кроме этого, режим ЧС муниципального уровня объявлен в Кавалеровском районе.

В департаменте гражданской защиты Приморского края особо отметили, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

«Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет», – уточнили специалисты.

Напомним, в случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.