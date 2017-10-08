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В Приморье задержаны мотоугонщики

Ночью хозяин мотоцикла "Восход" лишился "железного коня"
Фото: УМВД Приморского края Фото: УМВД Приморского края
Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Сотрудниками уголовного розыска полиции города Партизанску Приморского края в районе Зверосовхоза задержаны подозреваемые в краже мотоцикла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску обратился местный житель с заявлением о краже мотоцикла.

По словам заявителя, ночью со двора дома, расположенного в районе Зверосовхоза, неизвестные похитили его мотоцикл марки «Восход».

В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении имущественного преступления задержали двоих местных жителей.

Установлено, что злоумышленники, воспользовавшись отсутствием хозяина, в ночное время похитили мотоцикл для дальнейшей продажи.

Похищенное транспортное средство изъято и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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