Гены ожирения, артрита и шизофрении - это наследие неандертальцев, - ученые

Антропологи получили второй почти полный геном неандертальца

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Антропологи получили второй почти полный геном неандертальца, и он указал на новые гены, доставшиеся людям от них, – в том числе связанные с ожирением, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Одна из известнейших стоянок неандертальцев находится в Хорватии, в пещере Виндия, где обнаруживаются кости замечательной сохранности. Такой образец, датированный возрастом 52 тыс. лет, позволил выделить фрагменты ДНК, секвенировать значительную часть генома и найти новые «неандертальские заимствования» в нашей собственной ДНК. Работу проделала большая международная группа ученых, в числе которых и генетики из петербургского АНО «Лаборатория доистории». Их отчет публикует журнал Science.

Стоит вспомнить, что геном неандертальцев был реконструирован в 2010 году по ДНК, извлеченной из нескольких останков, найденных в той же пещере Виндия. Частично прочитаны геномы неандертальцев из стоянок на территории современной Германии, Испании и России (на Алтае, около 120 тыс. лет назад). Эти данные указали на присутствие небольшой (около 2,1%) доли неандертальских генов у большинства современных людей, за исключением некоторых народов, никогда не покидавших Африки. По-видимому, наши предки встретились и скрещивались с ними еще когда впервые появились в Евразии, и мы до сих пор несем это наследие.

Однако прогресс в области методов работы с «древней» и плохо сохранившейся ДНК развивается так стремительно, что теперь ученым удалось извлечь и секвенировать ее из останков Vindija 33.19, прежде недоступных. Фактически они получили второй (после алтайского) почти полный «одиночный» геном неандертальца. И если гены самки с Алтая указали на родственную связь ее родителей друг с другом, то в этом случае никакого близкородственного скрещивания не обнаружилось. Зато последовательность ДНК указала на новые гены, которые могли достаться нам именно от неандертальцев, доведя их общее число уже до 2,6%.

В числе генов, которые теперь могут считаться неандертальскими, ученые называют гены, участвующие в контроле уровня холестерина в крови, определяющие аппетит и характер накопления жировых отложений, связанные с развитием артрита и даже шизофрении. Если добавить к этому «неандертальские» гены, определяющие цвет нашей кожи и волос, характер сна и склонность к развитию наркотической аддикции, то можно сказать, что мы во многом неандертальцы.