Приморцы передали пожелания Владимиру Путину к Дню рождения

7 октября президент России отметил юбилей - 65 лет

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

7 октября президент России Владимир Путин отметил юбилей: ему исполнилось 65 лет, сообщает РИА VladNews. Главу РФ поздравили президенты стран СНГ, а также Монголии, Финляндии, Сербии и других государств. Поздравления по телефону передавал Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает пресс-служба Кремля. В этот день Владимир Путин получал поздравления в различных видах, в том числе и телеграммами. Кроме того, в этот день он провел в Сочи совещание СовБеза по вопросам Сирии.

Но главу государства, в течение шести лет являющегося гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина в России, хотели бы поздравить и простые граждане страны.

Один из популярных интернет-пабликов Приморского края провел опрос граждан на тему "Что бы вы хотели пожелать своему президенту?"

В целом, как и следовало ожидать, мнения разделились. Большинство комментаторов в итоге вышли на полемику о роли Владимира Путина в истории России, мировой политике. Жителей Приморья наиболее сильно волнуют вопросы социальной сферы: зарплат, пенсий и пособий, а также высокого уровня цен, приближающихся президентских выборов. Жаркие споры вызвали вопросы военных, пожарных, полиции, чиновников, взяток, а также внешняя политика России.

Положительные поздравления написали 73 человека, отрицательные - 23. Еще 23 человека предложили Путину выйти на пенсию.

"Будь на его месте кто-то другой, уверена было бы намного хуже, чем сейчас...хоть я в политике не особо сильна) Как мужчину я его уважаю)", "Пенсию достойную. 8 тысяч рублей и талоны в больницу!!!", "Владимир Владимирович, желаем Вам такой же зарплаты, как и у большинства населения руководимой Вами страны.", "Желаю ему вспомнить, что власть дается для того, чтобы стараться улучшить жизнь народа", "Огромной страной править очень сложно, тем более русскими. С Днём Рождения, Владимир Владимирович!!!", - писали приморцы в поздравлениях. Многие желали президенту прожить на зарплату обычных россиян - от 7 до 25 тысяч рублей.

"Желаю Путину, упасть до уровня простого гражданина РФ, побывать в шкуре владельца малого бизнеса, в шкуре дальнобойщика, которого нагибает ПЛАТОН, в шкуре дальневосточника, которому тулят пластмассовую коробку за 30 тысяч, а еще просят подождать и постоять в очереди от трех месяцев. Желаю Путину оказаться в шкуре простого пенсионера, который будет покупать все самое дешевое в магазине и по месяцам ждать очереди к врачу."

"Проедьте по стране, посмотрите, как живут люди, особенно в деревнях, да и в городах не лучше! Да, кто-то в шоколаде: менты, военные... барыги, перекупы... а работяги - учителя, воспитатели, почтальоны, да в общем многие, включая пенсионеров, в полной ...!Цены на всё растут, рабочие места сокращаются тысячами. Те, кто кричит "работать нужно!" - да работают люди, только не платят нормально, а того хуже - сокращают!"

"так люди жалуются не на жизнь! А на то, что из-за коррупции (и иных обстоятельств) их труд обесценивается".

"Я бы пожелала прожить президенту на прожиточный минимум либо на пенсию, можно на пособие по безработице или пособия для детей матерям-одиночкам".