Первое собрание жильцов микрорайона посетило около 50 человек

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 7 октября, на придомовой территории №4 по улице Адмирала Горшкова прошло собрание жильцов микрорайона «Снеговая Падь», в ходе которого владивостокцы обсудили насущные проблемы военного городка, а также предложили свои пути решения вопросов, сообщает РИА VladNews.

В ходе собрания жители микрорайона рассказали о том, что дома «Снеговой пади» не имеют статуса «многоквартирный дом». Однако они обязаны выплачивать взносы в Фонд капитального ремонта.

«Есть определение Верховного суда РФ о том, что такое многоквартирный дом. «Многоквартирный дом»-это сооружение, состоящее из двух и более квартир. В собственности должны находиться лестничные площадки, лифты и земельные участки, на котором расположен дом с элементами благоустройства и озеленения. Ни одного дома в Снеговой пади придомовой территорией не наделен, что запрещает ввод дома в эксплуатацию. И дома не должны входить в программу капитального ремонта. А наши дома эксплуатируются. И здесь парадокс. Мы же платим взносы, хотя платить мы их не должны. Мы будем платить только в том случае, когда жилые помещения получат статус «многоквартирный дом», -сообщил участник инициативной группы Иван Мартынов.

Также участники собрания рассказали о том, что некоторые земельные участки микрорайона не имеют собственников. На них сейчас расположены незаконные автопарковки, строятся различные торговые точки.

В ходе совещания неравнодушные граждане подняли вопрос и о «замороженной» стройке, отсутствии необходимых для безопасности граждан светофоров, дорожных знаков, а также о проблеме влияния на внешнюю среду последствий деятельности Владивостокского мусоросжигательного завода. Некоторые жители микрорайона высказали свои пожелания об увеличении количества автобусов и маршрутов от Снеговой пади в другие точки Владивостока.

Все эти положения будут включены в обращения, которые далее направят в соответствующие органы исполнительной власти.

Стоит отметить, что на первое собрание пришло около 50 жителей «Снеговой пади». Инициативная группа, по окончании мероприятия, призвала жителей не быть равнодушными к проблемам микрорайона, а искать пути решения проблемы, следить за их исполнением.