Отказ от завтрака смертельно опасен, - ученые

Отсутствие утреннего приема пищи часто приводит к болезням сердечно-сосудистой системы

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Люди, не привыкшие завтракать, чаще страдают атеросклерозом. Также они оказались более склонны к ожирению и вредным привычкам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Завтрак нередко называют самым важным приемом пищи. Исследование с участием 4 052 банковских работников в возрасте от 40 до 54 лет показало: отсутствие привычки завтракать увеличивает риск атеросклероза. Это хроническое заболевание артерий возникает при нарушении липидного и белкового обмена. Атеросклероз может вести к развитию нескольких сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца.

Работу провели в рамках более крупного исследования, PESA (Progression of Early Subclinical Atherosclerosis) study, посвященного влиянию различных факторов на вероятность развития атеросклероза. Исследование закончится в 2019 году.

Чтобы изучить влияние завтрака на состояние сосудов, ученые опросили участников исследования и разделили их на три группы. В первую (27%) вошли те, кто предпочитает плотный завтрак, включающий более 20% употребляемых в день калорий. Вторую группу (70%) составили те, у кого на завтрак приходится от 5 до 20% калорий в день. В третью группу включили людей, которые не завтракают вообще или заменяют прием пищи напитком: кофе или соком. Ни у кого из участников на момент начала исследования не было истории сердечно-сосудистых заболеваний.

Участники заполнили опросник о том, что и когда они ели в течение предыдущих 15 дней. Также исследователи учли данные об индексе массы тела людей, их уровне холестерина, наличии вредных привычек, уровне образования и физической активности. Затем ученые зафиксировали состояние шести артерий в организме участников исследования.

Субклинический атеросклероз обнаружили у 57% тех, кто предпочитал плотный завтрак, и у 75% людей, обходившихся вовсе без завтрака. Соотношение сохранялось с учетом многих факторов: возраста, пола, склонности к курению, уровня кровяного давления, наличия диабета. По словам исследователей, проблемы вызывает не само отсутствие завтрака, а обильные последующие приемы пищи. Также выяснилось, что люди, не привыкшие завтракать, чаще страдают ожирением и гипертонией, чаще употребляют алкоголь, курят и едят больше красного мяса.

Работа имеет и ряд ограничений. Люди, отказывающиеся от завтрака, составили всего 3% участников исследования. Также для получения более полной картины необходимо несколько обследований сердца и сосудов. Кроме того, связь может быть и обратной: возможно, люди, страдающие ожирением, отказываются от завтрака, чтобы сбросить лишний вес.