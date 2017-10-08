Неадекватного водителя задержали владивостокцы

В процессе задержания опасного гражданина пострадал один человек

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке неравнодушные граждане задержали неадекватного водителя микроавтобуса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС. Погоня продолжалась на протяжении нескольких кварталов.

Очевидцы поняли, что происходит что-то странное. когда микроавтобус "пересчитал" более пяти автомобилей в районе дома №1 по улице Мыс Чумака. Один из автовладельцев бросился в погоню за петляющим ТС. Он видел, как микроавтобус едва не сбил сначала женщину с коляской, а затем мужчину.

Задержали смутьяна в районе дома №26 по улице Хабаровской. Это сделал другой автомобилист, который разбил стекло микроавтобуса и вытащил ключи из замка зажигания. При этом микроавтобус проехал мужчине по ногам, причинив ему травму.

Инцидент произошел днем в субботу, 7 октября. Виновника сняли на видео, зафиксировав, что мужчина находился в невменяемом состоянии.