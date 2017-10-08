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Неадекватного водителя задержали владивостокцы

В процессе задержания опасного гражданина пострадал один человек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке неравнодушные граждане задержали неадекватного водителя микроавтобуса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС. Погоня продолжалась на протяжении нескольких кварталов.

Очевидцы поняли, что происходит что-то странное. когда микроавтобус "пересчитал" более пяти автомобилей в районе дома №1 по улице Мыс Чумака. Один из автовладельцев бросился в погоню за петляющим ТС. Он видел, как микроавтобус едва не сбил сначала женщину с коляской, а затем мужчину. 

Задержали смутьяна в районе дома №26 по улице Хабаровской. Это сделал другой автомобилист, который разбил стекло микроавтобуса и вытащил ключи из замка зажигания. При этом микроавтобус проехал мужчине по ногам, причинив ему травму.

Инцидент произошел днем в субботу, 7 октября. Виновника сняли на видео, зафиксировав, что мужчина находился в невменяемом состоянии.

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