В Приморье стартовала выдача охотничьих разрешений

1 ноября в крае будет открыт сезон охоты на кабана, пушных и пернатых животных

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Сезон охоты откроется в Приморье 1 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Для добычи кабана, пушных и пернатых животных каждый охотник должен заранее получить специальное разрешение.

Как сообщили в краевом департаменте охотнадзора, прием заявлений на выдачу охотничьих ресурсов начался за месяц до начала сезона охоты – 2 октября.

«За первый день мы приняли более 1 300 заявлений от приморцев. Из них – более 700 от жителей Спасского района, более 270 – от жителей Лесозаводска, более 260 – от жителей Находки. На проверку каждого заявления уходит не более суток, и уже на следующий день после его подачи человек может получить разрешение на охоту. Можно также получить документ за кого-либо – по доверенности», – рассказал заместитель директора департамента Алексей Суровый.

Подождать своего разрешения придется тем заявителям, которые в прошлом сезоне были привлечены к административной ответственности за нарушение правил охоты. Они могут подать документы не ранее чем за 45 дней до окончания охотничьего сезона – до 15 января.

«Охотиться можно строго только на те виды животных, в том количестве, месте и в те сроки, что указаны в разрешении у каждого конкретного человека. Штраф за незаконную добычу взрослого самца кабана составляет 45 тысяч рублей, за самку кабана – 75 тысяч рублей. За незаконно отстрелянного изюбря охотник будет оштрафован на 105 тысяч рублей, за медведя – на 90 тысяч рублей», – добавил Алексей Суровый.

Отметим, заявления, необходимые для выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, принимаются по адресу: г. Владивосток ул. Алеутская, 45а, кабинет 208 по вторникам, средам и четвергам с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Телефоны для справок: 8 (423) 243-15-98, 240-09-37.